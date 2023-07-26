Защитник Давинсон Санчес сомневается в необходимости перехода в «Спартак»

Сегодня, 26 июля, издание The Guardian сообщает о том, что 27-летний колумбиец Давинсон Санчес, выступающий за «Тоттенхэм» на позиции защитника, откажется от перехода в «Спартак».

Согласно данным источника, руководство АПЛ будет препятствовать своим клубам вести переговоры с представителями России. Таким образом, Давинсон Санчес будет рассматривать варианты из других клубов.

Впрочем, АПЛ не может категорически запретить своим представителям вести дела с клубами РПЛ. Однако она обязана предупредить о возможных рисках, связанных с этим.

Ранее, «Тоттенхэм» дал согласие на переход Санчеса в «Спартак за 12 млн евро. Однако красно-белым не удалось согласовать с защитником условия личного контракта.