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Форвард «Зенита» Клаудиньо рассказал, при каких условиях готов играть за «Фламенго»

Накануне футболист играл в матче Кубка России.
26 июля 2023 08:36
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о своём будущем в клубе РПЛ.

Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летний футболист может перейти во «Фламенго». Бразильский клуб может отказаться от подписания Клаудиньо из-за скорого закрытия летнего трансферного окна.

«Готов игрaть за «Фламенго», но к решeнию должны прийти обa клуба. Не собирaюсь добиваться своего ухoда из «Зенита» любoй ценой, потому что очeнь уважаю «Зенит» — клуб, который всeгда поддерживал меня. Пока продолжаю выполнять услoвия своего контракта», — цитирует футболиста журналист Вене Касагранде.

Отметим, что 25 июля «Зенит» обыграл в матче Кубка России «Ахмат» (2:0). Автором одного из мячей стал Клаудиньо.

Добавим, что бразилец перешёл в «Зенит» летом 2021 года. В минувшем сезоне РПЛ полузащитник провел 24 матча, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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