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Стали известны условия личного контракта Арсена Захаряна в «Лацио»

Ранее сообщалось, что «Динамо» получит за 20-летнего футболиста 14 млн евро.
Стали известны условия личного контракта Арсена Захаряна в «Лацио»
26 июля 2023 08:31
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 26 июля, спортивный обозреватель Николо Скира рассказал подробности контракта Арсена Захаряна, который ему предложил римский «Лацио».

Согласно данным источника, заработная плата 20-летнего россиянина в клубе Серии А составит 1,8 млн евро в год. Римляне планируют подписать контракт с Захаряном до 2028 года.

Ранее стало известно о том, что московское «Динамо» согласилось продать 20-летнего полузащитника за 14 млн евро с учётом бонусов.

Напомним, Арсен Захарян является воспитанником академии бело-голубых. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Динамо» 37 матчей и забил 5 голов.

источник: «Советский спорт»
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