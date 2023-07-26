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Полузащитник «Зенита» Барриос получил предложение от клуба из Мексики

Футболист выступает за российский клуб с февраля 2019 года.
26 июля 2023 08:56
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в чемпионате Мексики.

Как сообщает на своем YouTube-канале журналист Вене Касагранде, в услугах 29-летнего футболиста заинтересована «Пачука».

Отмечается, что этот трансфер может осложнить переход Клаудиньо во «Фламенго», поскольку клуб уже покинул Малкомом. Он переходит в «Аль-Хиляль». Также вероятно, что «Зенит» продаст Вендела. Российский клуб не хочет лишаться сразу нескольких лидеров.

Добавим, что Барриос провел за «Зенит» 152 матча, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

источник: «Советский спорт»
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