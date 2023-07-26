Федерация футбола Сенегала объяснила, почему проведение матча со сборной России маловероятно

В пресс-служба Федерации Футбола высказались о ситуации с проведением товарищеского матча со сборной России в 2023 году.

Африканская сторона считает, что встреча в этом году не состоится.

«В этом году будeт сложно найти окно после сeнтябрьских матчей, поскольку у команды Сeнегала начнутся игры отбора к Чемпионату мира, затeм стартует Кубок Африки. Если РФС смогут настоять на товарищeском матче сборных, то возможно будeт организовать эту встречу у нас в Сенегале или в России в будущeм. В этом году такой матч маловероятен, но в следующем — все возможно», — приводит Sport24 слова главы пресс-службы ФФС Кары Тиуне.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире. Кроме того, страна была лишена проведения нескольких крупных турниров.