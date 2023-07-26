Форвард «Спартака» Николсон прилетел в Москву

Ямайский форвард «Спартака» Шамар Николсон прилетел в Москву.

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний футболист был интересен «Галатасараю».

«В Москву вернулся Шамар Николсон. Сегодня у него запланировано медицинское обследование», — цитирует «Чемпионат» главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Контракт Николсона со «Спартаком» истекает в конце июня 2026 года. Ориентировочная стоимость нападающего оценивается в 4,5 млн евро.

В минувшем сезоне Шамар провел 27 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.