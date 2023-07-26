Лионель Месси забил 100 разным клубам за карьеру

Сегодня, 26 июля, форвард американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси забил два гола в ворота «Атланты Юнайтед» в матче второго тура Кубка Лиг MLS + MX. Встреча закончилась со счетом 4:0.

«Атланта» стала сотым клубом, которому забил 36-летний аргентинский нападающий.

Напомним, семикратный обладатель «Золотого мяча» дебютировал в «Интер Майами» в предыдущей игре, выйдя на замену. В добавочное время он забил клубу «Крус Асуль» со штрафного и принес победу своей команде.

В минувшем сезоне Лионель Месси сыграл за «ПСЖ» 40 встреч, забил 21 гол и оформил 20 ассистов.