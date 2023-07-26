Хесус Медина не полетит со «Спартаком» на матч с «Краснодаром»

Парагвайский новичок московского «Спартака» Хесус Медина не сыграет за свой клуб в матче Кубка России против «Краснодара».

Об этом сообщает пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Хесус Медина продолжает восстанавливаться, в Краснодар с командой он не полетит», – цитирует Зеленова издание «Чемпионат».

Напомним, 26-летний парагваец перешел из ЦСКА в «Спартак» летом 2023 года. В матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» он не вышел на поле из-за микроповреждения. «Спартак» сыграет против «Краснодара» 27 июля в матче первого тура Кубка России.