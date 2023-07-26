Агенты Мбаппе вступили в переговоры с «Аль-Хилялем»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе готов рассмотреть вариант с переходом в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает AS.

По данным источника, агенты нападающего уже вступили в переговоры с руководством клуба. Отмечается, что Суверенный фонд Саудовской Аравии выделил 700 млн евро на подписание игрока.

В руководстве хотят, что 24-летний Мбаппе подписал двухлетнее соглашение. Сам же форвард настроен провести на Аравийском полуострове не более года, так как мечтает перейти в «Реал» и хочет сделать это летом 2024-го.

Ранее сообщалось, что француз отказался продлевать договор с «ПСЖ» и проведет весь сезон в запасе.