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Переход Фабиньо в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва

Контракт футболиста с мерсисайдцами рассчитан до 2026 года.
26 июля 2023 09:56
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Ливерпуля» Фабиньо может остаться в английском клубе.

Как сообщает The Athletic, в ходе переговоров по трансферу 29-летнего футболиста в саудовский «Аль-Иттихад».возникла заминка. Фабиньо может остаться «Ливерпуле».

Ранее в СМИ сообщалось, что переход бразильца может сорваться из-за французских бульдогов, которыми владеет его семья бразильца. Эту информацию издание не подтверждает.

В минувшем сезоне Фабиньо провел 36 матчей в АПЛ, в которых отметился двумя результативными передачами.

источник: The Athletic
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