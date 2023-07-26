Переход Фабиньо в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва

Хавбек «Ливерпуля» Фабиньо может остаться в английском клубе.

Как сообщает The Athletic, в ходе переговоров по трансферу 29-летнего футболиста в саудовский «Аль-Иттихад».возникла заминка. Фабиньо может остаться «Ливерпуле».

Ранее в СМИ сообщалось, что переход бразильца может сорваться из-за французских бульдогов, которыми владеет его семья бразильца. Эту информацию издание не подтверждает.

В минувшем сезоне Фабиньо провел 36 матчей в АПЛ, в которых отметился двумя результативными передачами.