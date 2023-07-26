ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Манчестер Юнайтед» проиграл клубу Райана Рейнольдса «Рексему»

Команда выступает в четвертом английском дивизионе.
26 июля 2023 09:46
автор: Виталий Овсянников

В США подошел к концу товарищеский матч, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл против валлийского клуба «Рексем», владельцем которого является популярный актер Райан Рейнольдс.

Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «Рексема».

Счет в матче был открыт на 29-й минуте усилиями форварда валлийского клуба Эллиота Ли. Спустя семь минут Аарон Хэйден забил второй гол в ворота «красных дьяволов».

В концовке первой половины встречи манкунианцы отыграли один мяч усилиями Марка Хурадо.

Окончательный счет в матче установил Сэм Долби на 69-й минуте.

Следующую встречу «МЮ» проведет 27 июля против мадридского «Реала».

источник: «Советский спорт»
Переход Фабиньо в «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва
Контракт футболиста с мерсисайдцами рассчитан до 2026 года.
26.07.2023 09:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Форвард «Спартака» Николсон прилетел в Москву
Красно-белые были готовы расстаться с футболистом этим летом.
26.07.2023 09:36
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Федерация футбола Сенегала объяснила, почему проведение матча со сборной России маловероятно
Игра между национальными командами была запланирована на сентябрь.
26.07.2023 09:16
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агенты Мбаппе вступили в переговоры с «Аль-Хилялем»
Агенты Мбаппе вступили в переговоры с «Аль-Хилялем»
Неужели француз решится переехать в Саудовскую Аравию?
26.07.2023 09:13
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хесус Медина не полетит со «Спартаком» на матч с «Краснодаром»
Ранее он выступал за ЦСКА.
26.07.2023 09:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Лионель Месси забил 100 разным клубам за карьеру
Звездный аргентинец продолжает ставить рекорды.
26.07.2023 09:02
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Полузащитник «Зенита» Барриос получил предложение от клуба из Мексики
Футболист выступает за российский клуб с февраля 2019 года.
26.07.2023 08:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Форвард «Зенита» Клаудиньо рассказал, при каких условиях готов играть за «Фламенго»
Накануне футболист играл в матче Кубка России.
26.07.2023 08:36
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стали известны условия личного контракта Арсена Захаряна в «Лацио»
Стали известны условия личного контракта Арсена Захаряна в «Лацио»
Ранее сообщалось, что «Динамо» получит за 20-летнего футболиста 14 млн евро.
26.07.2023 08:31
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.