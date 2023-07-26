«Манчестер Юнайтед» проиграл клубу Райана Рейнольдса «Рексему»

В США подошел к концу товарищеский матч, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл против валлийского клуба «Рексем», владельцем которого является популярный актер Райан Рейнольдс.

Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «Рексема».

Счет в матче был открыт на 29-й минуте усилиями форварда валлийского клуба Эллиота Ли. Спустя семь минут Аарон Хэйден забил второй гол в ворота «красных дьяволов».

В концовке первой половины встречи манкунианцы отыграли один мяч усилиями Марка Хурадо.

Окончательный счет в матче установил Сэм Долби на 69-й минуте.

Следующую встречу «МЮ» проведет 27 июля против мадридского «Реала».