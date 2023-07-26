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Защитник «Локомотива» Самошников прокомментировал победу над «Уралом» в матче Кубка России

Встреча проходила в Москве.
26 июля 2023 10:56
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Локомотива» Илья Самошников поделился эмоциями от победы команды в матче 1-го тура группового этапа Кубка России с «Уралом».

Напомним, что игра завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.

«После пропущенного гола мы стали более агрессивно играть, поэтому удалось вырвать победу над «Уралом». Как оценю старт сезона для «Локо»? Это не в моей компетенции — оценивает главный тренер», — цитирует «Чемпионат» Самошникова.

Добавим, что в минувшем сезоне защитник защищал цвета «Рубина».

источник: Чемпионат.com
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