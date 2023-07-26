Писарев считает «Оренбург» фаворитом в матче против ЦСКА в рамках Кубка России

Российский тренер Николай Писарев считает «Оренбург» фаворитом в игре против ЦСКА в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что игра в Оренбурге начнется в 16:15 по московскому времени.

«Кадровая проблема — большая проблема ЦСКА. Команда потеряла в атаке с уходом Медины и травмой Облякова, атака стала тяжеловеснее. У них кадровые проблемы, поэтому фаворитом матча будет «Оренбург», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Добавим, что главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян из Сочи.