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Писарев считает «Оренбург» фаворитом в матче против ЦСКА в рамках Кубка России

Матч пройдет сегодня, 26 июля.
26 июля 2023 11:16
автор: Александр Поволоцкий

Российский тренер Николай Писарев считает «Оренбург» фаворитом в игре против ЦСКА в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что игра в Оренбурге начнется в 16:15 по московскому времени.

«Кадровая проблема — большая проблема ЦСКА. Команда потеряла в атаке с уходом Медины и травмой Облякова, атака стала тяжеловеснее. У них кадровые проблемы, поэтому фаворитом матча будет «Оренбург», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Добавим, что главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян из Сочи.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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