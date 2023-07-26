Мансилья заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром в новом сезоне РПЛ

26-летний аргентинский форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья поделился планами на новый сезон чемпионата России.

«Конечно, ставлю перед собой цель стать лучшим бомбардиром в этом сезоне. Мне бы хотелось оказаться не только среди лучших бомбардиров, но и ассистентов. Но я делаю, что могу и помогаю «Оренбургу». Надеюсь, в будущем мне удастся оказаться в одной из больших команд», — сказал Мансилья в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, летом 2022 года «Оренбург» взял в аренду аргентинского форварда у клуба «Расинг». В середине 2023 года оренбуржцы подписали с Мансильей контракт на три года. В минувшем сезоне он провел 25 встреч за свой клуб, в которых забил пять голов и оформил семь ассистов.