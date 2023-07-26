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Баринов отреагировал на слова Слуцкого, назвавшего его туповатым

Капитан «Локо» не стал скрывать недовольства.
26 июля 2023 11:14

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал высказывание бывшего наставника сборной России Леонида Слуцкого, назвавшего его туповатым.

В частности, он заявил, что его не задели слова тренера, так как он произнес их в эфире юмористического шоу. При этом Баринов подчеркнул, что будь он на месте Слуцкого, то не стал бы говорить подобные вещи в его адрес.

«Задело ли меня это? Ни капельки. Спокойно воспринял? Конечно, это шоу. Как бы я назвал Слуцкого и Дзюбу? Так бы не назвал, как они меня назвали», – приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Напомним, в одном из недавних выпусков шоу на YouTube Слуцкий сказала: «Бара (Дмитрий Баринов) туповат, мне это Дзюба рассказывал. Сам я Бару не знаю».

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