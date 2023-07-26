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Экс-тренер «Спартака» Чернышов сравнил Малкома и Халка

В 2003 году он возглавлял красно-белых.
26 июля 2023 11:28
автор: Виталий Овсянников

55-летний российский тренер Андрей Чернышов, ранее возглавлявший московский «Спартак», поделился мнением о самых ярких бразильских игроках в истории РПЛ – Малкоме и Халке.

«Сложно сравнивать футболистов, которые играли в одной команде в разное время. Если бы они оказались в одно время в одном месте, пусть даже в разных клубах, сделать это было бы проще. Но я лично отдал бы предпочтение Халку. Для меня это был просто монстр. Если бы он не уезжал в Китай, а вернулся в сильный европейский клуб, уверен, что Халк добился бы серьёзных высот. У этого футболиста было всё — я не видел слабых сторон. Мы сейчас смотрим на Холанда и говорим: совершенный футболист. Вот для меня Халк такой же», — сказал Андрей Чернышов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Сыграл 148 матчей и забил 77 голов. Малком играл за санкт-петербургский клуб с 2019 по 2023 год. За 109 встреч он забил 42 гола.

источник: Чемпионат.com
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