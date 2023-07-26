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Агент Нестора: трансфер Родриго в «Зенит» возможен — мы на связи с российским клубом

Полузащитник является воспитанником «Сан-Паулу».
26 июля 2023 11:54
автор: Виталий Овсянников

Футбольный агент Андре Кьюри, представляющий интересы 22-летнего бразильского полузащитника Родриго Нестора, поделился информацией о возможном трансфере своего клиента в «Зенит».

«Да, такой трансфер возможен. Мы на связи с клубом. Но официального предложения действительно сделано пока не было. Родриго не против перехода в «Зенит». Он хочет попробовать свои силы в РПЛ», — заявил агент в интервью Sport24.

Напомним, с 2012 по 2019 год Родриго Нестор выступал в юношеских и молодежных составах «Сан-Паулу», после чего дебютировал в основном составе бразильского клуба.

В минувшем сезоне он провел 35 встреч за свою команду, забил один гол и оформил пять ассистов. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 7 млн евро.

источник: Sport24.ru
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