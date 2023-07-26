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Геркус считает переход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» топовой сделкой

Футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
26 июля 2023 12:20
автор: Александр Кожевников

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«Сделка — топ! Уместно ли рассуждать о затратах «Зенита»? Так никто не делает. Яблоки сравнивают с яблоками. Трансфер с трансфером. Считайте, что он перешел свободным, а сейчас его продали за 20 миллионов евро. Это топ! Неважно, какая была зарплата, тем более вряд ли она была сверхъестественной. Кто еще продавал игроков за такие деньги? Три самые большие сделки в истории российского футбола у «Зенита», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

«Зенит» приобрёл Малкома у «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне 26-летний футболист сыграл за команду Сергея Семака 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

За время своей карьеры в РПЛ он стал четырёхкратным чемпионом России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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