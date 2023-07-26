ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ЦСКА объявил об уходе нападающего Яковлева в «Химки» на правах аренды

Он является воспитанником столичных армейцев.
26 июля 2023 13:46
автор: Виталий Овсянников

21-летний российский футболист Владислав Яковлев, выступающий за ЦСКА на позиции нападающего, был отдан в аренду в ФК «Химки».

Об этом сообщает официальный сайт столичных армейцев. Перед уходом в аренду российский форвард продлил контрактное соглашение с ЦСКА. Теперь оно рассчитано до середины 2026 года. Однако у подмосковных «Химок» будет возможность выкупить права на футболиста после окончания аренды.

Вторую часть прошлого сезона Владислав Яковлев провел в аренде в «Пари НН». В рамках РПЛ он провел 11 матчей за нижегородский клуб, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что ЦСКА просил у «Химок» 50 млн рублей за 21-летнего форварда, однако подмосковный клуб был готов заплатить за Яковлева не более 30 млн.

источник: ПФК ЦСКА
Председатель совета директоров «Локомотива» проведёт беседу с Юрием Сёминым 
На протяжении многих лет российский специалист возглавлял железнодорожников. 
26.07.2023 14:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Арсен Захарян попал в сферу интересов ещё двух европейских клубов 
Ранее сообщалось, что российского хавбека планирует подписать «Лацио». 
26.07.2023 14:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Марио Фернандес: обо мне было написано много вранья
В 2023 году экс-игрок ЦСКА перешел в «Зенит».
26.07.2023 13:59
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на предсезонный товарищеский матч
Александр поехал с командой на сборы.
26.07.2023 13:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Локомотив» получил предложение от немецкого клуба по трансферу Тикнизяна
«Локомотив» получил предложение от немецкого клуба по трансферу Тикнизяна
Москвичи готовы отпустить армянского футболиста.
26.07.2023 13:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Локомотива» Погостнов прокомментировал победу над «Уралом» в Кубке России
Матч закончился со счётом 2:1 в пользу железнодорожников.
26.07.2023 12:29
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Геркус считает переход Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» топовой сделкой
Футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
26.07.2023 12:20
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Нестора: трансфер Родриго в «Зенит» возможен — мы на связи с российским клубом
Полузащитник является воспитанником «Сан-Паулу».
26.07.2023 11:54
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Сегодня «Ростов» и «Рубин» сыграют в матче Кубка России: стало известно, где покажут эту встречу
Трансляция начнется в 20.30 мск.
26.07.2023 11:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.