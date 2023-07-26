ЦСКА объявил об уходе нападающего Яковлева в «Химки» на правах аренды

21-летний российский футболист Владислав Яковлев, выступающий за ЦСКА на позиции нападающего, был отдан в аренду в ФК «Химки».

Об этом сообщает официальный сайт столичных армейцев. Перед уходом в аренду российский форвард продлил контрактное соглашение с ЦСКА. Теперь оно рассчитано до середины 2026 года. Однако у подмосковных «Химок» будет возможность выкупить права на футболиста после окончания аренды.

Вторую часть прошлого сезона Владислав Яковлев провел в аренде в «Пари НН». В рамках РПЛ он провел 11 матчей за нижегородский клуб, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что ЦСКА просил у «Химок» 50 млн рублей за 21-летнего форварда, однако подмосковный клуб был готов заплатить за Яковлева не более 30 млн.