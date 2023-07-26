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Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на предсезонный товарищеский матч

Александр поехал с командой на сборы.
26 июля 2023 13:51
автор: Александр Кожевников

Российский форвард Александр Кокорин попал в заявку на матч итальянской «Фиорентины» с сербской «Црвеной Звездой».

Игра состоится сегодня, 26 июля. Начало товарищеского матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

Сезон-2022/2023 Кокорин проводил в аренде в «Арисе». За кипрский клуб 32-летний футболист провёл 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Также он был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.

Ранее Кокорин стал автором гола в товарищеском матче «фиалок» с «Катандзаро».

источник: «Советский спорт»
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