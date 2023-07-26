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Марио Фернандес: обо мне было написано много вранья

В 2023 году экс-игрок ЦСКА перешел в «Зенит».
26 июля 2023 13:59
автор: Виталий Овсянников

32-летний российский футболист Марио Фернандес, выступающий за «Зенит» на позиции защитника, рассказал о своем отношении к публикациям СМИ в преддверии его перехода в санкт-петербургский клуб.

Сообщалось, что «Зенит» переносил официальную презентацию бывшего футболиста ЦСКА из-за того, что он набрал лишний вес.

«Самая большая в жизнь ложь, которую обо мне писали журналисты? Вот, например, сейчас было написано столько вранья. Писали, что со мной не подписывают контракт, потому что я толстый. Что я перешел в «Зенит» из-за денег, что я предатель, всякое такое. И все это огромная ложь — думаю, самая большая, которую когда-либо рассказывали обо мне», — заявил Фернандес в интервью пресс-службе «Зенита».

Напомним, вчера, 25 июля, Марио Фернандес совершил свой дебют в составе питерского клуба в матче Кубка России против «Ахмата». 32-летний футболист появился на поле на 62-й минуте, заменив Ду Кейроса. Матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:0.

источник: ФК «Зенит»
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