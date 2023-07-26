Арсен Захарян попал в сферу интересов ещё двух европейских клубов 

«Страсбур» и «Дженоа» вступили в трансферную гонку за подписание полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, основным фаворитом на покупку 20-летнего футболиста остаётся «Лацио». Сообщается, что московская команда не планирует отпускать игрока менее, чем за 15 миллионов евро.

Добавим, что в прошедшем сезоне воспитанник «Динамо» Захарян провёл за бело-голубых 37 матчей, в которых забил пять голов и отдал десять результативных передач. Его контракт со столичным клубом действует до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.