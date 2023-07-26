Председатель совета директоров «Локомотива» проведёт беседу с Юрием Сёминым 

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных планирует проконсультироваться с бывшим наставником московского клуба Юрием Сёминым.

«Лично с Юрием Семиным пока не встречались. Он уезжал, сейчас вернулся. Время бежит так быстро, уже июль, идет чемпионат. Но летом мы встретимся. Мы найдем тему для разговора», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

Добавим, что ранее под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился победителем чемпионата России, стал шестикратным обладателем Кубка и три раза завоевал Суперкубок страны. В общей сложности он руководил красно-зелеными на протяжении 18 лет.