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Председатель совета директоров «Локомотива» проведёт беседу с Юрием Сёминым 

На протяжении многих лет российский специалист возглавлял железнодорожников. 
26 июля 2023 14:19
автор: Глеб Шевяков

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных планирует проконсультироваться с бывшим наставником московского клуба Юрием Сёминым.

«Лично с Юрием Семиным пока не встречались. Он уезжал, сейчас вернулся. Время бежит так быстро, уже июль, идет чемпионат. Но летом мы встретимся. Мы найдем тему для разговора», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

Добавим, что ранее под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился победителем чемпионата России, стал шестикратным обладателем Кубка и три раза завоевал Суперкубок страны. В общей сложности он руководил красно-зелеными на протяжении 18 лет.

источник: «Спорт-Экспресс»
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