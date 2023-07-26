В «Дженоа» прокомментировали интерес клуба к Арсену Захаряну 

Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини прокомментировал информацию об интересе клуб к хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну.

«Захарян — хороший игрок, но на данный момент мы в нем не заинтересованы», — приводит слова функционера Sport24.ru.

Ранее появилась информация, что помимо «Дженоа» на 20-летнего футболиста претендуют «Лацио» и «Страсбур».

Напомним, Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2021 года. В минувшем сезоне он принял участие в 37 играх, отличился пятью забитыми мячами и отдал десять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.