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В «Дженоа» прокомментировали интерес клуба к Арсену Захаряну 

Ранее сообщалось, что россиянин близок к переходу в «Лацио».
В «Дженоа» прокомментировали интерес клуба к Арсену Захаряну 
26 июля 2023 14:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини прокомментировал информацию об интересе клуб к хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну.

«Захарян — хороший игрок, но на данный момент мы в нем не заинтересованы», — приводит слова функционера Sport24.ru.

Ранее появилась информация, что помимо «Дженоа» на 20-летнего футболиста претендуют «Лацио» и «Страсбур».

Напомним, Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2021 года. В минувшем сезоне он принял участие в 37 играх, отличился пятью забитыми мячами и отдал десять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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