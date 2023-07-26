Марио Фернандес: я всегда уважал и буду уважать ЦСКА

32-летний российский футболист Марио Фернандес, выступающий за «Зенит» на позиции защитника, рассказал о том, как будет справляться с давлением со стороны болельщиков ЦСКА после десяти лет выступлений за армейцев.

«Я всегда уважал и буду уважать ЦСКА, руководство клуба. После десяти лет в команде у меня осталось там много друзей. Конечно, от давления на «ВЭБ Арене» никуда не деться. Но я готов справиться с этим, не забывая об уважении к «армейцам» и ко всему, что связано с клубом», — заявил Фернандес в интервью пресс-службе «Зенита».

Напомним, вчера, 25 июля, Марио Фернандес совершил свой дебют в составе питерского клуба в матче Кубка России против «Ахмата». 32-летний футболист появился на поле на 62-й минуте, заменив Ду Кейроса. Матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:0.