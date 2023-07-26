Малком прошел медобследование перед трансфером в «Аль-Хиляль»

Бразильский нападающий Малком сегодня утром прошёл в Париже медобследование перед переходом в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает инсайдер Foot Mercato Дабиа Хаттаби в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, в ближайшее время игрок подпишет трехлетний контракт с клубом.

«Зенит» приобрёл Малкома у «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне 26-летний футболист сыграл за команду Сергея Семака 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

За время своей карьеры в РПЛ бразилец стал четырёхкратным чемпионом России.