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Малком прошел медобследование перед трансфером в «Аль-Хиляль»

Футболист покидает «Зенит».
Малком прошел медобследование перед трансфером в «Аль-Хиляль»
26 июля 2023 14:43
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Бразильский нападающий Малком сегодня утром прошёл в Париже медобследование перед переходом в «Аль-Хиляль». Об этом сообщает инсайдер Foot Mercato Дабиа Хаттаби в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, в ближайшее время игрок подпишет трехлетний контракт с клубом.

«Зенит» приобрёл Малкома у «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне 26-летний футболист сыграл за команду Сергея Семака 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

За время своей карьеры в РПЛ бразилец стал четырёхкратным чемпионом России.

источник: «Советский спорт»
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