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Денис Адамов прокомментировал свой переход в «Зенит»

Российский голкипер перешёл в питерский клуб из «Сочи».
26 июля 2023 14:46
автор: Глеб Шевяков

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о своём переходе в стан сине-бело-голубых.

«Эмоции самые положительные. Я давно к этому шёл, для меня этот переход — большой вызов и большая ответственность. Постараюсь приложить все усилия, чтобы развиваться самому и как можно больше помочь новой команде», – приводит слова 25-летнего футболиста пресс-служба петербуржцев.

Добавим, что Адамов выступал за «Сочи» с февраля 2021 года. В сезоне-2022/2023 в составе «барсов» он принял участие в 21 матче, в которых пропустил 39 голов и сохранил свои ворота «сухими» в двух встречах. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 900 тысяч евро.

источник: ФК «Зенит»
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