Андрей Чернышов прокомментировал трансфер Малкома в «Аль-Хиляль»

Бывший российский тренер саудовского клуба «Аль-Шола» Андрей Чернышов высказал мнение о трансферах Малкома в Россию и в Саудовскую Аравию.

«Сложно устоять, когда тебе предлагают такие условия. Я думаю, и «Зенит» предложил Малкому намного больше, чем он имел в «Барселоне». Теперь несопоставимые деньги дали в Саудовской Аравии. Если раньше в Азию или на Ближний Восток уезжали футболисты на исходе карьеры, то все понимали зачем: заработать и спокойно закончить. Сейчас же туда поехали футболисты, которые могли бы ещё не один год блистать в Европе», - приводит слова Чергнышова «Чемпионат».

В ближайшее время игрок подпишет трехлетний контракт с клубом.

«Зенит» приобрёл Малкома у «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне 26-летний футболист сыграл за команду Сергея Семака 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

За время своей карьеры в РПЛ он стал четырёхкратным чемпионом России.