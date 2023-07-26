Хавбек «Оренбурга» Вера высказался о возможном переходе в «Локомотив» 

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера поделился мнением по поводу того, что он может перейти в «Локомотив» в скором времени.

«Про «Локомотив» были только слухи. До клуба не дошло никакого конкретного предложения. Я все еще игрок «Оренбурга», — приводит слова 26-летнего футболиста «РИА Новости».

Напомним, что Вера присоединился к «Оренбургу» в июле 2022 года. В сезоне-2022/2023 аргентинец отыграл за оренбургскую команду 30 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.