Стало известно, почему «Зенит» не хочет опускать Алексея Сутормина 

«Зенит» отказался отдавать в аренду в ЦСКА полузащитника команды Алексея Сутормина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, сине-бело-голубые отказались от арендного соглашения с московским клубом по 29-летнему футболисту, так как не хотят усиливать своих конкурентов по РПЛ. Сообщается, что сам игрок желает перейти в стан армейцев, чтобы получать достаточное количество игрового времени.

Ранее появилась информация, что стороны согласовали условия аренды полузащитника петербуржцев.

Напомним, что Сутормин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В прошедшем сезоне за команду Сергея Семака он сыграл 20 матчей и не отличился результативными действиями.