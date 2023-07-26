Аршавин считает, что «Зенит» без легионеров не сможет стать чемпионом России

Андрей Аршавин, занимающий должность заместителя гендиректора «Зенита» по спортивному развитию, считает, что в случае ухода легионеров санкт-петербургскому клубу не удастся победить в РПЛ.

«Если убрать представителей Бразилии, у нас может не набраться игровой состав. Другой вопрос, замена какого уровня появится на их позициях. Потеря лучших легионеров, безусловно, пошатнет гегемонию «Зенита». С одними российскими игроками в составе мы не сможем выиграть РПЛ», – цитирует Аршавина телеканал «Матч ТВ».

На данный момент за санкт-петербургский клуб выступает восемь бразильцев, два представителя Колумбии, серб и казах.

Напомним, «Зенит» стал победителем в последних пяти чемпионатах России. Чтобы повторить рекорд «Спартака», побеждавшего шесть лет подряд с 1996 по 2001 год, питерцам необходимо победить в сезоне-2023/24.