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«Манчестер Сити» одержал победу над «Баварией» в рамках предсезонного турне в Японии 

Игра состоялась на Японском Национальном стадионе в Токио.
26 июля 2023 15:22
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Манчестер Сити» оказались сильнее «Баварии» в товарищеском матче в Японии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

За «горожан» забитыми мячами отличились полузащитник Джеймс Макэйти (21-я минута) и защитник Эмерик Ляпорт (86). В составе мюнхенского клуба единственный гол забил форвард Матис Тель (82).

Напомним, что обе команды проводят тренировочные сборы в рамках предсезонного турне в Японии.

Товарищеский матч

«Манчестер Сити» (Англия) – «Бавария» (Германия) – 2:1 (0:1)

Голы: Макэйти, 21. Ляпорт, 86 – Тель, 82.

источник: «Советский спорт»
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