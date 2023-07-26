«Манчестер Сити» одержал победу над «Баварией» в рамках предсезонного турне в Японии 

Футболисты «Манчестер Сити» оказались сильнее «Баварии» в товарищеском матче в Японии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

За «горожан» забитыми мячами отличились полузащитник Джеймс Макэйти (21-я минута) и защитник Эмерик Ляпорт (86). В составе мюнхенского клуба единственный гол забил форвард Матис Тель (82).

Напомним, что обе команды проводят тренировочные сборы в рамках предсезонного турне в Японии.

Товарищеский матч

«Манчестер Сити» (Англия) – «Бавария» (Германия) – 2:1 (0:1)

Голы: Макэйти, 21. Ляпорт, 86 – Тель, 82.