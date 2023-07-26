Защитник ЦСКА Игорь Дивеев успешно перенес операцию на голеностопе в Германии

41-летний специалист Эдуард Безуглов, занимающий должность главного врача ЦСКА, поделился информацией об операции защитника армейцев Игоря Дивеева на голеностопе.

«Игорь Дивеев сегодня перенес операцию в Германии, она прошла успешно. В ближайшее время Игорь вернется в Москву. О сроках реабилитации сообщим несколько позже, когда они будут понятны после первичного осмотра у хирурга», — сказал Безуглов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Напомним, 23-летний футболист получил травму в игре за Суперкубок с «Зенитом» (0:0, 4-5 по пен.). Игорь покинул поле после первых 45 минут.