Агент Агузаров поделился мнением об увольнении Черчесова с должности главного тренера «Ференцвароша»

Футбольный агент Алан Агузаров прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

Ранее венгерский клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, потерпев поражение от фарерского «Клаксвика» (0:0, 0:3) в квалификации турнира, после чего 59-летний специалист был уволен.

«Если быть объективным, это просто случай, дикая случайность, которая может случиться с каждым и точно не характеризует тренерские умения Черчесова. Ведь буквально пару месяцев назад он обыгрывал «Монако» и играл на равных с «Байером», имея в своем распоряжении даже более слабый состав, чем сегодня», — приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, что Черчесов начал тренировать «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его распоряжением команда дважды выигрывала чемпионат Венгрии и завоевала Кубок страны в сезоне-2021/2022.