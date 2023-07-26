ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Чернышов считает, что ситуация в «Динамо» вызывает тревогу

«Динамо» проиграло два первых матча сезона.
26 июля 2023 15:46
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Чернышов высказался о игре команды на старте сезона-2023/2024.

«Прошлый сезон «Динамо» все признали провальным, не только я. Результат очень плохой. Но ещё больше разочаровало, что футболисты, о которых заговорили при немецком тренере и которыми стали интересоваться европейские клубы, вдруг перестали прогрессировать, остановились в росте. Конечно, нового сезона мы все, болельщики «Динамо», ждали с нетерпением. Надеялись, что будет реабилитация и команда вернётся в группу лидеров, ребята снова заиграют в хороший футбол. Многие скажут: ну это же первый тур, только начало. Но показанное в матче с «Краснодаром» вызывает тревогу», - приводит слова Чернышова «Чемпионат».

Ранее «Динамо» проиграло «Пари НН» в первом туре Кубка России. Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались нижегородцы - 4:3.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» победил московское «Динамо» со счётом 3:1. В составе победителей отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. У бело-голубых на 61-й минуте гол забил Фёдор Смолов.

источник: Чемпионат.com
Ирландская футболистка забила первый гол сборной в истории ЧМ прямым ударом с углового
Это произошло в игре против национальной команды Канады.
26.07.2023 16:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Агузаров поделился мнением об увольнении Черчесова с должности главного тренера «Ференцвароша»
Российский специалист покинул «зелёных орлов» на прошлой неделе.
26.07.2023 15:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев успешно перенес операцию на голеностопе в Германии
Он травмировался в матче за Суперкубок России.
26.07.2023 15:40
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Манчестер Сити» одержал победу над «Баварией» в рамках предсезонного турне в Японии 
Игра состоялась на Японском Национальном стадионе в Токио.
26.07.2023 15:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Акинфеев и Заболотный не попали в стартовый состав ЦСКА на матч с «Оренбургом» в Кубке России
Акинфеев и Заболотный не попали в стартовый состав ЦСКА на матч с «Оренбургом» в Кубке России
Встреча начнется в 16.15 мск.
26.07.2023 15:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Аршавин считает, что «Зенит» без легионеров не сможет стать чемпионом России
За санкт-петербургский клуб выступает 12 иностранных футболистов.
26.07.2023 15:10
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, почему «Зенит» не хочет опускать Алексея Сутормина 
На российского хавбека претендует ЦСКА.
26.07.2023 15:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хавбек «Оренбурга» Вера высказался о возможном переходе в «Локомотив» 
Аргентинский игрок перешёл в стан «горожан» в прошлом году. 
26.07.2023 14:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Андрей Чернышов прокомментировал трансфер Малкома в «Аль-Хиляль»
Игрок подпишет трехлетний контракт.
26.07.2023 14:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.