Чернышов считает, что ситуация в «Динамо» вызывает тревогу

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Чернышов высказался о игре команды на старте сезона-2023/2024.

«Прошлый сезон «Динамо» все признали провальным, не только я. Результат очень плохой. Но ещё больше разочаровало, что футболисты, о которых заговорили при немецком тренере и которыми стали интересоваться европейские клубы, вдруг перестали прогрессировать, остановились в росте. Конечно, нового сезона мы все, болельщики «Динамо», ждали с нетерпением. Надеялись, что будет реабилитация и команда вернётся в группу лидеров, ребята снова заиграют в хороший футбол. Многие скажут: ну это же первый тур, только начало. Но показанное в матче с «Краснодаром» вызывает тревогу», - приводит слова Чернышова «Чемпионат».

Ранее «Динамо» проиграло «Пари НН» в первом туре Кубка России. Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались нижегородцы - 4:3.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» победил московское «Динамо» со счётом 3:1. В составе победителей отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. У бело-голубых на 61-й минуте гол забил Фёдор Смолов.