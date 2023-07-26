Ирландская футболистка забила первый гол сборной в истории ЧМ прямым ударом с углового

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа женского чемпионата мира, в котором национальная команда Ирландии играет против сборной Канады.

Отметим, на 4-й минуте встречи защитница «зелёной армии» Кэти Маккейб отличилась забитым мячом, поразив ворота соперника прямым ударом с углового. Этот гол стал первым в истории мирового первенства для женской ирландской сборной.

После первого тайма очного матча сборных Ирландии и Канады счёт на табло – 1:1. В первом туре мундиаля ирландские футболистки уступили национальной команде Австралии (0:1).