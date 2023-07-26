Агент Агузаров заявил, что Черчесов не будет принимать поспешных решений после возвращения в Россию

Футбольный агент Алан Агузаров сообщил, что решение Станислава Черчесова по дальнейшей карьере будет взвешенным и обдуманным.

Напомним, что последним местом работы Станислава Черчесова был венгерский «Ференцварош», из которого он был уволен после домашнего поражения от фарерского «Клаксвика» со счетом 0:3 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Он не такой человек, чтобы принимать резкие скоропалительные решения. Позиция в отношении дальнейшего будущего будет взвешенной и обдуманной», - приводит слова агента Sport24.