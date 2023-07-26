В эти минуты проходит матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России, в котором «Оренбург» принимает на своём поле ЦСКА.

Отметим, что счёт в матче стал 1:0 в пользу московской команды после того, как полузащитник армейцев Ярослав Арбузов поразил ворота соперника на 13-й минуте.

Напомним, что в прошедшем сезоне ЦСКА занял второе место в турнирной таблице РПЛ, завоевав серебряные медали. «Оренбург» расположился на седьмой строчке. Подопечные Владимира Федотова являются действующими обладателями Кубка России.