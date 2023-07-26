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Малком прилетит в Санкт-Петербург, чтобы попрощаться с болельщиками «Зенита»

Футболист переходит в «Аль-Хиляль».
26 июля 2023 16:37
автор: Степан Шереметьев

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Малком прилетит в Санкт-Петербург, чтобы попрощаться с болельщиками клуба.

Напомним, что бразилец перейдет в «Аль-Хиляль». Клуб из Саудовской Аравии заплатит петербуржцам 60 миллионов евро.

«Попрощался ли Малком? Ему надо было улетать на углубленное медицинское обследование. Он приедет на одну из ближайших домашних игр. Устроим ли ему церемонию? Конечно!» - приводит слова руководителя «СЭ».

Отметим, что в прошедшем сезоне форвард забил 23 мяча в 26 матчах чемпионата России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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