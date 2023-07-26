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Чернышов считает, что уход Малкома создаст проблемы «Зениту»

Игрок перебрался в Саудовскую Аравию.
26 июля 2023 16:39
автор: Александр Кожевников

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о трансфере Малкома из «Зенита».

«Всегда, когда лидеры уходят, мы слышим: ну всё, другого такого не найдут. Так говорили и про Халка, Витселя. И к тренерам это относится. Всегда встаёт вопрос: а что же дальше? Да ничего. Да, потеря. Да, на каком-то этапе будут проблемы. Нужно будет перестраиваться, возможно, даже схему менять, вводить новых футболистов. Но я уверен, что через какое-то время найдётся новый лидер, который будет радовать питерских болельщиков, и о Малкоме перестанут вспоминать», - приводит слова Чернышова «Чемпионат».

В ближайшее время игрок подпишет трехлетний контракт с клубом.

«Зенит» приобрёл Малкома у «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро. В прошедшем сезоне 26-летний футболист сыграл за команду Сергея Семака 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

За время своей карьеры в РПЛ он стал четырёхкратным чемпионом России.

источник: Чемпионат.com
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