В эти минуты проходит матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России, в котором «Оренбург» принимает на своём поле ЦСКА.

Отметим, что подопечные Владимира Федотова разгромно обыгрывают «горожан» после того, как полузащитник Милан Гаийч отличился забитым мячом на 23-й минуте встречи.

Таким образом, счёт в матче стал 3:0 в пользу столичной команды.

Добавим, что сезон-2022/2023 ЦСКА завершил на втором месте в турнирной таблице РПЛ и завоевал серебро национального первенства «Оренбург» расположился на седьмой позиции. Красно-синие являются действующими обладателями Кубка России.