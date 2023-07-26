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Украинский футболист «Челси» Мудрик ответил на критику, процитировав Аршавина

Все заждались голов.
26 июля 2023 16:58
автор: Максим Скороходов

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик ответил на критику, повторив известную фразу экс-капитана сборной России Андрея Аршавина.

«Если люди, которые всегда ждут многого, но это их проблема, потому что это их ожидания», - приводит Evening Standart слова Мудрика.

Напомним, что в январе 2023 года «Челси» купил Михаила Мудрика у донецкого «Шахтера» за 100 млн евро с учетом бонусов. Украинский полузащитник провел за лондонский клуб 17 встреч, в которых отметился двумя результативными передачами.

источник: Evening Standard
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