Украинский футболист «Челси» Мудрик ответил на критику, процитировав Аршавина

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик ответил на критику, повторив известную фразу экс-капитана сборной России Андрея Аршавина.

«Если люди, которые всегда ждут многого, но это их проблема, потому что это их ожидания», - приводит Evening Standart слова Мудрика.

Напомним, что в январе 2023 года «Челси» купил Михаила Мудрика у донецкого «Шахтера» за 100 млн евро с учетом бонусов. Украинский полузащитник провел за лондонский клуб 17 встреч, в которых отметился двумя результативными передачами.