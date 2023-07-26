Полузащитник «Динамо» Макаров высказался о работе с Леонидом Слуцким 

Хавбек «Динамо» Денис Макаров выразил мнение о бывшем тренере ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леониде Слуцком.

Отметим, что российский специалист тренировал 25-летнего футболиста будучи наставником казанского клуба.

«Перешёл в «Рубин» из-за Леонида Викторовича, которого я считаю одним из лучших тренеров России. Хотелось с ним поработать. Наверное, это главный фактор. Сейчас люблю посмотреть его шоу. Не все, но мне интересно», – приводит слова полузащитника бело-голубых «Матч Премьер».

Добавим, что Слуцкий покинул должность главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года и с тех пор находится без работы. В настоящее время он ведёт юмористическую программу на Youtube совместно с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.