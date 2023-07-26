ЦСКА крупно обыгрывает «Оренбург» после первого тайма матча Кубка России

Завершился первый тайм матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Оренбург» встречается на своём поле с ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Отметим, что команды ушли на перерыв при счёте 4:0 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В первом тайме за гостей забитыми мячами отличились Ярослав Арбузов (12), Бактиёр Зайнутдинов (17) , Милан Гайич (22) и Фёдор Чалов (45+2).

На 14-й минуте встречи хозяева поля остались в меньшинстве после того, как вратарь «горожан» Алексей Кенякин заработал красную карточку.

Напомним, что в минувшем сезоне ЦСКА стал серебряным призёром чемпионата России а также выиграла Кубок страны. «Оренбург» стал в итоге седьмым в турнирной таблице РПЛ.