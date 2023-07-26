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Стало известно, когда Шатов вернется в расположение «Урала»

Футболист является воспитанником клуба.
26 июля 2023 17:10
автор: Александр Поволоцкий

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, когда полузащитник Олег Шатов вернется в расположение клуба.

Отметим, что 32-летний футболист последний раз выходил на поле 30 января в товарищеском матче с «Родиной-2» (0:1).

«У нaс с ним бессрочный контрaкт, Шатов - это тот человeк, который принес слaву клубу «Урал». К сожалению, дeйствительно серьезная травма, он в сeредине августа, скорее всeго, к нам приедет и будeт пробовать тренироваться с комaндой», - приводит ТАСС слова Иванова.

В минувшем сезоне Шатов сыграл лишь в пяти матчах, проведя на поле суммарно 139 минут.

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