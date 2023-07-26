Чалов забил четвертый гол ЦСКА в ворота «Оренбурга»

В эти минуты проходит матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России, в котором «Оренбург» принимает на своём поле ЦСКА.

В компенсированное к первому тайму время Федор Чалов забил четвертый гол в ворота хозяев. «Оренбург» голами не отметился.

Таким образом, счёт в матче стал 4:0 в пользу столичной команды.

Добавим, что сезон-2022/2023 ЦСКА завершил на втором месте в турнирной таблице РПЛ и завоевал серебро национального первенства «Оренбург» расположился на седьмой позиции. Красно-синие являются действующими обладателями Кубка России.