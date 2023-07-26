В «Страсбуре» сообщили, что клуб ведёт переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна 

Глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире высказался о слухах по поводу интереса французской команды к хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну.

Ранее появилась информация, что клуб Лиги 1 наряду с «Дженоа» вступили в переговоры о покупке 20-летнего футболиста. Также на полузащитника претендует «Лацио».

«Это правда», — приводит слова Дезире Sport24.ru.

Добавим, что в прошедшем сезоне Захарян отыграл за «Динамо» 37 встреч, в которых забил пять голов и отдал десять результативных передач. Его трудовое соглашение с бело-голубыми действует до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt трансферная стоимость россиянина составляет 15 миллионов евро.