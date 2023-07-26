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Радченко назвал фаворита в матче Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром»

Команды встретятся в рамках кубкового турнира завтра, 27 июля. 
26 июля 2023 17:33
автор: Глеб Шевяков

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Радченко оценил шансы московского клуба обыграть «Краснодар» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Небольшое преимущество у «Краснодара». Во-первых, они играют дома, во-вторых, в предыдущем матче «быки» уверенно победили «Динамо». Поэтому, мне кажется, что победа останется за хозяевами. Думаю, что «Краснодар» превзойдет красно-белых по самоотдаче», — приводит слова Радченко Rusfootball.

Добавим, что очная встреча «Спартака» и «Краснодара» в рамках Кубка России состоится в четверг, 27 июля в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

источник: Rusfootball.info
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