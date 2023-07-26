Стали известны стартовые составы «Факела» и «Сочи» на матч Кубка России 

Тренерские штабы «Факела» и «Сочи» огласили стартовые составы команд на матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что главным арбитром предстоящей встречи станет Сергей Чебан.

«Факел»: Гудиев, Суслов, Брызгалов, Кудряшов, Магаль, Черов, Якимов, Мастерной, Моцпан, Долгов, Максимов.

«Сочи»: Заболотный, Алвес, Юрганов, Мещанинов, Заика, Батырев, Кравцов, Медведев, Силвейра, Игнатьев, Бурмистров.

Добавим, что матч Кубка России между «Факелом» и «Сочи» состоится сегодня, 26 июля на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Начало встречи – 18:30 мск.