В эти минуты проходит матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России, в котором «Оренбург» принимает на своём поле ЦСКА.

Отметим, что на 64-й минуте подопечные Иржи Ярошика остались вдевятером. За вторую жёлтую карточку с поля был удален защитник хозяев Михаил Сиваков. Ранее удаление заработал голкипер оренбуржцев Алексей Кеняйкин (14-я минута).

В настоящее время счёт в матче 4:0 в пользу московской команды. Все четыре мяча были забиты в первом тайме.

Добавим, что в прошедшем сезоне ЦСКА стал серебряным призёром чемпионата России а также выиграл Кубок страны. «Оренбург» стал в итоге седьмым в турнирной таблице РПЛ.